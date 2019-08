El Govern permetrà als funcionaris treballar el Dia de la Hispanitat i de la Constitució

Els funcionaris de la Generalitat podran treballar de fórmula voluntària el Dia de la Hispanitat (12 d'octubre) i el Dia de la Constitució (6 de desembre). Així ho ha avançat el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, en una entrevista a Efe de la qual es fan ressò diversos mitjans. La previsió per fer-ho possible és que el Govern aprovi el pròxim setembre el mecanisme legal que permetrà aquesta opció per als treballadors públics.El canvi legal respon a una voluntat ja manifesta del Govern en els darrers mesos tot considerant que aquestes dues dates "han deixat de representar" molts treballadors. Puigneró insisteix, però, que treballar aquests dos dies no serà en cap cas una obligació per als 200.000 treballadors que depenen de la institució. "No obligarem ningú a fer festa aquests dos dies, però sí que habilitarem la possibilitat que aquelles persones que vulguin treballar aquests dos dies puguin fer-ho", afirma Puigneró a l'entrevista amb Efe.Un sector del funcionariat de la Generalitat ja va demanar l'any passat via carta el dret a tenir l'opció de treballar aquests dos dies de festivitat a l'estat espanyol. El conseller recorda, en aquest sentit, que donen suport a aquesta iniciativa sindicats com la Intersindical-CSC. De moment, però, l'habilitació com a dies laborables no afectarà els treballadors dels ajuntaments.De fet, en els darrers anys ha estat polèmica la iniciativa d'alguns consistoris de segell independentista d'obrir o mantenir activitat el 12 d'octubre. El paradigma del conflicte que es va generar va ser Badalona l'any 2016 sota la batuta de Dolors Sabater, quan després de decidir obrir l'Ajuntament aquell dia van ser acusats sis regidors per desobediència. La causa, però, va acabar arxivada.

