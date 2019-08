Catalunya tornarà a tenir un autocine 36 anys després

Cataunya tornarà a tenir un autocine 36 anys després. Segons ha avançat l'Ara , l'espai s'obrirà a l'hivern i s'ubicarà a l'àrea metropolitana de Barcelona. Tindrà 25.000 metres quadrats i capacitat per a 200 cotxes. Es tracta d'un projecte impulsat per l'empresa Drive in Barcelona, que busca un inversor més abans de tancar l'ubicació definitiva. Ara com ara, les dues ubicacions més ben posicionades són a la zona del Fòrum, just davant del mar, o a la de Bellvitge, a l'Hospitalet de Llobregat.La inversió inicial que es necessita -infraestructura i lloguer del terreny per un any- és de 150.000 euros. L'entrada per cada vehicle costarà uns 10 euros i la idea és que estigui obert els 365 dies de l'any. Tal com ha explicat un dels inversors del projecte, Martí Morató, es preveuen fer dues sessions diàries. A l'hivern se'n podrien fer tres i a l'estiu potser només una, perquè per veure bé la pantalla cal que sigui fosc.A l'autocine, els vehicles aparcaran l'un darrere l'altre per garantir una bona visibilitat i el so arribarà a través d'una freqüència de ràdio del cotxe, que permetrà escoltar la pel·lícula en versió original o doblada. Es projectaran fils d'estrena i també clàssics, i a banda del cine també hi haurà food trucks dins del recinte i l'espectador podrà demanar que li portin el menjar al cotxe a través d'una aplicació.

