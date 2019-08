L'Ajuntament de Barcelona insta el Congrés a investigar la relació entre el CNI i l'imam de Ripoll

La tinent d'alcaldia Janet Sanz ha presidit el ple arran de l'absència de Colau[/ blockquote]

El PSC, soci de govern dels comuns, ha votat en contra de la proposta, igual que va fer el PSOE al Congrés dels Diputats, quan la cambra espanyola ja va rebutjar crear una comissió d'investigació d'aquestes característiques.



Ciutadans i PP, que van alinear-se amb el PSOE al Congrés, també han votat en contra de la proposta d'ERC i JxCat aquest dilluns a l'Ajuntament de Barcelona. Barcelona pel Canvi també s'ha sumat al rebuig a la proposició i el seu cap de files, Manuel Valls, ha acusat els comuns de tenir una actitud "irresponsable".



"Evitar teories conspiratives"



Els responsables de defensar la proposició han estat Jordi Coronas (ERC) i Elsa Artadi (JxCat). El text, a banda de la creació d'una comissió d'investigació al Congrés, també demana aclarir la relació d'Es Satty amb el CNI, "esclarir la correlació d'errades" per part de les forces de seguretat en relació a l'imam, analitzar l'actuació del ministeri d'Interior i investigar la Fiscalia a la investigació d'aquests fets.



Coronas ha lamentat que a les portes del segon aniversari de l'atemptat a la Rambla, cap representant de l'Estat "hagi donat la cara" per aclarir la relació de l'imam amb el CNI. "Sí que hi ha hagut periodisme d’investigació amb versions contradictòries", ha recordat el republicà, en referència a les informacions publicades per Público i les rèpliques d'altres mitjans de comunicació.



Coronas ha reclamat explicacions per part de l'estat espanyol i ha argumentat que la voluntat de la proposició és reclamar "qualitat democràtica" i no sumar-se a "teories de la conspiració".



En la mateixa línia s'ha expressat Artadi, que ha defensat traslladar el debat de l'àmbit mediàtic a l'institucional. "Volem tirar endavant la proposició per evitar teories conspiratives", ha argumentat Artadi, per a qui amagar informació "genera sospites i pors".



La portaveu postconvergent ha aprofitat per llançar diverses preguntes als grups polítics. Pe exemple, sobre un hipotètic coneixement del CNI de la preparació de l'atemptat. "Tenim por d'un Estat que decideix amagar informació a la ciutadania", ha conclòs.



Barcelona en Comú ha votat a favor de la proposta, tot i que la tinent d'alcaldia Janet Sanz ha demanat als grups municipals no convertir el saló de plens en un "plató". "La nostra prioritat és acompanyar les víctimes", ha insistit Sanz, que ha justificat el sentit del vot per la voluntat de defensar la "transparència".



"Infàmia i ridícul"



Ciutadans ha estat especialment dur a l'hora de manifestar-se sobre el contingut de la proposta, que la seva portaveu, María Luz Guilarte, ha qualificat d'"infàmia". "Estan alimentant teories de la conspiració", ha retret a ERC i JxCat. Per Guilarte, l'objectiu principal de la proposició presentada pels independentistes és "arremetre" contra l'estat espanyol i els ha acusat d'intentar obtenir "rèdit polític" de l'atemptat.



Des del PP, Josep Bou ha demanat no fomentar la "teoria de la conspiració" i ha recordat el rebuig a la presència del rei Felip VI durant la manifestació celebrada a Barcelona pocs dies després de l'atemptat, mentre que Manuel Valls (Barcelona pel Canvi) ha titllat la proposició de "pallassada". "Aspiren a generar més confusió i debilitar l’estat, per tant l’estat de dret, justícia i forces de seguretat", ha afirmat l'exprimer ministre francès, que alhora alertava del risc de "fer el ridícul" si es continua posant en dubte la versió oficial del 17-A.



El PSC ha evidenciat la falta d'acord al govern municipal amb el seu vot en contra. L'encarregada de defensar-lo ha estat la tinent d'alcaldia Laia Bonet, que ha justificat el rebuig per la voluntat d'evitar "donar ales a la teoria de la conspiració". Bonet ha volgut apel·lar a la "responsabilitat política" i ha criticat les declaracions del president Quim Torra en què qüestionava la relació entre l'imam i el CNI. Per últim Bonet també ha defensat que el lloc per presentar una proposició d'aquestes característiques no és l'Ajuntament de Barcelona sinó el Congrés dels Diputats, on el PSE ja va vetar la creació d'una comissió d'investigació. Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat la proposició presentada per Junts per Catalunya i ERC, que insta el Congrés dels Diputats a crear una comissió d'investigació per aclarir el paper de l'eximam de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, en els atemptats del 17 i 18 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils i la seva relació amb el CNI.En una sessió plenària extraordinària, republicans i postconvergents han aconseguit el suport de Barcelona en Comú. La votació s'ha fet nominalment i l'ha presidit la tinent d'alcaldia Janet Sanz com a alcaldessa accidental, davant l'absència de Colau. L'alcaldessa no ha estat l'única absent al ple. A banda de Joaquim Forn, nou regidors no han participat al ple. La proposició ha estat aprovada per 16 vots a favor i 15 en contra.