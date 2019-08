FOTOS Un parapent aterra al bell mig del pont de Solsona

Un grup de figurants Foto: Ramon Estany

Rebent les instruccions finals Foto: Ramon Estany



Una moto d'època Foto: Ramon Estany



També hi ha participat un 600 Foto: Ramon Estany



Prenent els enquadraments Foto: Ramon Estany



Arribada del parapentista Foto: Ramon Estany

Aquest diumenge al matí l'avinguda del Pont de Solsona ha estat l'escenari del rodatge d'un sorprenent video. A partir de les 7 del matí, un equip de gravació hi ha instal·lat diverses càmeres, una grua i un dron mentres arribaven els diversos figurants que s'havien apuntat seguint la crida a les xarxes que demanava extres de totes les edats vestits amb roba dels anys 80, així com alguns vehicles de l'època, com un 600, un Citroen mehari i una moto.Cap a l'hora prevista per iniciar el rodatge, a les 8 del matí, Policia Local i Mossos han tallat el trànsit per l'avinguda del Pont, mentres el director del rodatge, el solsoní Sergi Pujantell, que ja ens ha sorprés amb espectaculars produccions, la més recent, l' últim videoclip del grup La Quinta , donava les darreres instruccions als figurants. I és que l'escena principal, els primers segons, calia que sortís a la primera, donat que es tractava que un parapent pilotat pel sots campió mundial de parapent acrobàtic, el xilè Bicho Carrera, aterrès planejant al bell mig del pont de Solsona, sorprenent als vianants i vehicles.El video, que forma part d'una campanya de promoció de Red Bull, és previst que es pugui veure a finals d'agost. Llavors, podrem gaudir de totes les escenes amb detall.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor