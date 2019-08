Detingut un noi per llançar un nen des del terrat de la Tate Modern de Londres

La policia de Londres ha detingut un noi de 17 anys com a sospitós de l'intent d'assassinat d'un nen de sis anys. En concret, se l'acusa d'haver llançat el nen des del terrat de la Tate Modern, situat a una alçada de 10 pisos. L'infant va ser trobat en una teulada cinc pisos més avall i ha estat traslladat a l'hospital. Es troba en estat crític però estable.Segons informen mitjans locals, l'agressor no va oposar resistència quan va ser detingut i la policia no té constància que conegués la víctima. Arran dels fets, el popular museu de Londres ha tancat les portes aquest diumenge.

