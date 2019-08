Els CDR tornen a abocar fems a les seus d'ERC i JxCat per rebutjar els pactes amb el PSC

acció simbòlica de denúncia i rebuig als pactes q PDCAT I ERC han fet i poden fer amb partits q han aplicat i podrien tornar a aplicar la repressió del 155".

Com a acció simbòlica de denúncia i rebuig als pactes q PDCAT I ERC han fet i poden fer amb partits q han aplicat i podrien tornar a aplicar la repressió del 155 aquesta nit hem abocat merda a les seves seus de #Terrassa.#MERDAdePARTITS#155raonspernopactar#ProuRepressió pic.twitter.com/7749EYOTV0 — CDR Terrassa (@CDR_Trs) August 5, 2019

💩 #MERDAdePARTITS 💩



Els partits que us dieu independentistes:



❌ No treballeu per fer efectiva la independència.

❌ Deteniu activistes

❌ Pacteu amb el 155

❌ Menysteniu els vots del poble



El poble mana i el Govern obeeix. Ho teniu clar?#IndependenciaJa #CDRenXarxa pic.twitter.com/yS8dP04ymH — CDR Catalunya (@CDRCatOficial) August 5, 2019

El Comitè de Defensa de la República (CDR) de Terrassa ha tornat a abocar, aquesta passada matinada, fems a les seus d'ERC i Junts per Terrassa. Aquesta vegada però, s'ha tractat d'una acció coordinada dels CDR a altres punts de Catalunya.A Terrassa, han repetit l'acció que van fer fa poques setmanes amb la mateixa finalitat de criticar i rebutjar els pactes que aquests partits han arribat amb el PSC en diferents administracions, com ara a la Diputació de Barcelona.En un parell de twits, el CDR de Terrassa expressen que es tracta d'una "Amb la mateixa finalitat ho han fet altres CDR com ara el de Tarragona, Lleida, Vic, Balaguer, Vilafranca o Igualada. Consideren que els partits independentistes "no treballen per fer efectiva la independència, detenen activistes i menystenen els vots del poble".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor