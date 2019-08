El cap de setmana es tanca sense víctimes mortals a les carreteres catalanes

El cap de setmana ha acabat sense cap accident mortal a les carreteres catalanes, segons informa el balanç oficial del Servei Català de Trànsit (SCT). Pel que fa a l'operació retorn d'aquest diumenge a la tarda, l'N-340 ha estat la via més congestionada, amb 15 km de cues entre Altafulla i el Vendrell i 2,5 km a Castellet i la Gornal en sentit Barcelona. A part, a la GI-682 hi ha hagut 9 km de retencions a Blanes per enllaçar amb la GI-600, on s'han registrat 2 km d'aturades a Tordera per enllaçar amb la C-32.A banda, l'AP-7 ha acumulat fins a 5 km de cues entre Cardedeu i la Roca del Vallès en sentit Martorell, mentre que s'han produït 4 km de retencions a la C-65 a Llagostera en sentit Vidreres i a la C-31 a Santa Cristina d'Aro per enllaçar amb la C-65. A més, hi ha hagut 2 km de cues a la C-58 entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat en sentit Barcelona i a la C-32 a Mataró en sentit Barcelona. A banda d'això, s'ha tallat una pista asfaltada a la Vall d'en Bas per un accident i la C-12, a Flix, en tots dos sentits per una manifestació.

