VÍDEO Messi, a l'afició del Barça: «Confio en aquesta plantilla, jugadors i equip tècnic; ho lluitarem tot»

No ha sorprès ningú. Quan Leo Messi ha trepitjat la gespa l'estadi ha clamat el seu nom i una allau d'aplaudiments han inundat el Camp Nou. El capità dels blaugrana ha volgut dedicar unes paraules a l'afició, després del torn de l'entrenador, Ernesto Valverde, amb motiu del 54è trofeu Joan Gamper, aquest diumenge contra l'Arsenal."Es fa difícil dir alguna cosa avui després de la temporada", ha arrencat el seu discurs, "però no me'n penedeixo i torno a dir el que vaig dir fa un any". "Confio en aquesta plantilla, en aquests jugadors, en l'equip tècnic i no tinc dubtes que junts tornarem a lluitar per tot. La temporada passada va acabar amb un gust amarg per tots, però crec que hem de donar valor a la Lliga que vam aconseguir, la vuitena en 11 anys. Això per a qualsevol club seria enorme, per aquest també. Potser avui no li donem el valor que té, però d'aquí a uns anys ens n'adonarem. Aquest club sempre lluita per tot i aquest cop no serà diferent. Tenim la il·lusió de renovar-les [les victòries] i espero que vosaltres també. Visca el Barça i visca Catalunya".

