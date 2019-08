El Barça remunta contra l'Arsenal i s'endú el 54è Gamper (2-1)

🍬 Sweet, Riqui ... Sweeeeeet#GamperFest FCB 0-0 ARS



📱 Download our app to watch the game live: https://t.co/pD1gjypdVn pic.twitter.com/oJARNTZlQl — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 4, 2019

Jornada festiva al Camp Nou amb un rival de luxe, l'Arsenal. Aquest diumenge l'afició blaugrana ha pogut veure en acció el nou equip de Valverde, amb De Jong, Griezmann, Neto i Wagué com a grans protagonistes. La 54a edició del trofeu Joan Gamper ha deixat un 2 a 1, amb gol de Suárez pels blaugrana en l'últim instant, i un d'Aubameyang (35') i un en pròpia porta (68') pel conjunt gunner.La presentació dels jugadors ha vingut seguida d'un discurs motivacional per part del capità de l'equip, Leo Messi, que ha assegurat que "confia" en aquest equip i que tornaran a lluitar-ho tot. Messi no ha jugat aquest Gamper.El partit, d'intensitat creixent a mesura que corrien els minuts, ha acabat la primera part amb un desfavorable 0-1 però amb unes quantes oportunitats del conjunt de Valverde, entre les quals un gol anul·lat per fora de joc de Griezmann. Alguns dels moments que han deixat els primers 45 minuts han estat un dribling de Miqui Puig i de Rakitic.A la segona part, els blaugrana han protagonitzat un joc més enèrgic i fort en atac, creant diverses ocasions de gol per part de Griezmann, Aleñá i Dembélé, que ha estat substituït per Suárez al minut 62, i que també ha tingut el seu moment. Sis minuts després ha arribat el gol en pròpia porta per part de l'Arsenal, fruit d'un malentès entre la defensa (Maitlano-Niles) i el porter. A un minut d'acabar el partit, Suárez ha aconseguit desfer l'empat per donar la victòria al Barça.Wagué és l'última incorporació del primer equip després de jugar la temporada passada al Barça B. El senegalès serà el recanvi de Semedo al lateral dret. Neto serà el segon porter de l'equip, al costat de Ter Stegen. Antoine Griezmann, procedent de l' Atlètic de Madrid , ha estat un dels jugadors que més atenció ha captat entre els aficionats, com Frenkie De Jong, que de la mateixa manera que el francès, ha estat molt ovacionat a l'hora de la presentació.L'equip que s'ha presentat aquest diumenge al camp és el següent: Ter Stegen, Neto, Semedo, Rakitic, Todibo, Coutinho, Arthur Melo, Riqui Puig, Miranda, Suárez, Dembelé, Rafinha, Lenglet, Jordi Alba, Aleñá, Arturo Vidal, Umtiti, Wagué, Griezmann, De Jong, Junior, Sergi Roberto, Gerard Piqué, Sergio Busquets i Leo Messi.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor