L'alcalde de Granollers (PSC) visita Junqueras i Romeva a Lledoners

L'alcalde de Granollers, Josep Mayoral (PSC), ha visitat Oriol Junqueras i Raül Romeva a la presó de Lledoners. Mayoral ho va fer públic en la darrera sessió plenària de la capital vallesana.Mayoral va assegurar que tenia "una conversa pendent" amb Junqueras des de que aquest va visitar una empresa de Granollers quan era vicepresident del Govern. En aquest sentit, va assegurar que van tenir plegats una conversa "llarga i sincera".No obstant, el mateix ple va tombar la moció que demanava la restitució del llaç groc a la façana de l'Ajuntament. Es tracta d'un text que van dur a aprovació en forma de moció els grups municipals d'ERC, Junts per Catalunya i Primàries, amb la finalitat que tornés a lluir a la plaça de la Porxada.L'Ajuntament va retirar el llaç el passat mes de març després de la decisió de la Junta Electoral Central relativa als símbols en edificis i espais públics en període electoral. Un cop passades les eleccions, però, els partits sobiranistes havien reclamat que es tornés a penjar en senyal de suport als líders empresonats.La moció, però, no va prosperar, en considerar-ho des del PSC com un símbol que ha adquirit ja no només un sentit de defensa de les llibertats i la democràcia, sinó en un senyal de suport "a les posicions independentistes", fet que pot excloure certes sensibilitats. No obstant, des de la formació es manté el rebuig a l'empresonament preventiu dels líders catalans.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor