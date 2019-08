Els pagesos afectats pel foc de la Ribera d'Ebre augmenten les protestes per reclamar ajuts a fons perdut

Un centenar de persones, representant pagesos i ramaders, han tornat a tallar aquest diumenge, de forma intermitent, la carretera C-12 a Flix. Els afectats per l'incendi de la Ribera d'Ebre, el Segrià i les Garrigues es mostren indignats i decebuts per les primeres mesures que va anunciar, des de Flix, dimecres, la consellera Teresa Jordà.No entenen que es destinin fins a 2,5 milions d'euros a netejar el bosc cremat i no s'hagin previst ajuts directes per a reparar els danys més urgents de les explotacions. A peu de carretera han anunciat que faran també una marxa lenta fins a la seu de la Conselleria d'Agricultura, a Barcelona, el 14 d'agost i no descarten seguir tallant setmanalment la carretera.

