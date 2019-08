La prova de dibuix que només supera una de cada deu persones

Google està fent una investigació per saber més sobre l'aprenentatge automàtic, és per això que ha creat un joc en forma d'experiment que ja ha enganxat a molta gent. Pot una xarxa neuronal reconèixer els teus dibuixos? Afegeix els teus dibuixos al conjunt de dades de dibuixos més gran del món i així ajudaràs a saber molt més sobre l'aprenentatge automàtic!En què consisteix? El sistema et dirà què has de dibuixar i tindràs només 20 segons per fer-ho. En aquest temps has de ser prou hàbil perquè la xarxa neuronal sigui capaç de reconèixer el teu dibuix i endevinar-lo!Com diuen els creadors del joc, és un exemple de com pots utilitzar una màquina per aprendre de forma divertida.

