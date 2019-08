L'@OCL_H activem protocols - @BCN_CiutatDrets @bcn_ajuntament @mossos - davant info @BCNHelpers

sobre agressió homòfoba a sortida festa Safari -Barcelona- aquest matí. Treballem per donar total suport víctima. — ObservatoriHomofòbia (@OCL_H) August 4, 2019

Els Mossos d'Esquadra han estat avisats d'un robatori amb violència que s'ha produït la matinada d'aquest diumenge a la sortida de la discoteca Safari a Barcelona, ​​ha informat la policia catalana a Europa Press. La víctima, a qui li han robat el seu telèfon mòbil, ha patit lesions lleus i ha acudit a l'hospital, i de moment no consta denúncia dels fets.L'Observatori contra l'Homofòbia ha activat els protocols per a comprovar si ha estat una agressió homòfoba a la sortida de la festa: "Treballem per donar total suport a la víctima", ha informat l'organització en un tuit.

