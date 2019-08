Andorra expulsarà un home per missatges sexistes i racistes

La llibertat d'expressió té uns límits, i a Andorra ho saben. Les autoritats del país han decidit expulsar un home que ha estat condemnat per haver difós missatges sexistes i racistes a través de les xarxes socials.Ara, la justícia ha decidit imposar-li una pena d'un any de presó. A més, però, quan en surti estarà obligat a marxar del país i no hi podrà tornar fins d’aquí a cinc anys.En la sentència, el jutge considera provat que l'home publicava vídeos a xarxes socials com Twitter i Youtube en comptes anomenats Hombres Maltratados de Andorra. A través d'aquestes xarxes insultava i menystenia les dones, així com col·lectius feministes i LGTBI, immigrants i refugiats.El magistrat destaca, a més, que el condemnat no té en compte que ell mateix és un immigrant, donat que és català però viu a Andorra des de fa 13 anys.

