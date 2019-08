Llibertat provisional pel detingut per una agressió sexual en un bar de la Gran Via de Barcelona

La magistrada del jutjat d'instrucció 24 ha dictat llibertat provisional amb compareixença periòdica per l' home detingut per una presumpta agressió sexual en un bar de la Gran Via de Barcelona després que la fiscalia no demanés cap mesura cautelar. La causa està oberta per una agressió sexual que s'hauria produït al voltant de les quatre de la matinada del dissabte.La magistrada que està aquest diumenge al capdavant del jutjat d'Instrucció 24 en funcions de guàrdia s'inhibeix al jutjat d'instrucció 14, que té el procediment obert des del dia dels fets. Una trucada al 112 va alertar els Mossos d'Esquadra, que es van desplaçar al lloc dels fets, van fer la detenció i la noia fou traslladada a un hospital.

