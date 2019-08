VÍDEO Així seran les medalles dels Jocs Olímpics de Tòquio 2020 fabricades amb mòbils reciclats

El Comitè Olímpic ja ha fet públic el disseny de les medalles dels pròxims Jocs Olímpics, que tindran lloc a Tòquio (Japó) l'any 2020. Com a novetat, destaca que estaran fetes de metall reciclat procedent de telèfons mòbils, una iniciativa que respon al compromís de sostenibilitat i respecte pel medi ambient que té aquest esdeveniment mundial. L'autor d'aquesta proposta és el japonès Junichi Kawanishi.Des de fa dos anys, l'organització ha recollit smartphones i altres aparells d'arreu del país per poder fabricar les medalles, que simulen ser una pedra pulida de forma circular i orgànica. A la part davantera hi haurà el logo dels JJOO, mentre que a la part posterior hi apareix Nike, la deessa grega de la victòria, caminant per l'estadi Panathinaikos de Grècia amb les anelles olímpiques al seu cap. En total es fabricaran 5.000 medalles d'or, de plata i de bronze.

