VÍDEO L'Open Arms continua buscant un port on desembarcar amb 121 persones a bord

Primer domingo de agosto #OpenArms

Una noche más a bordo y seguimos sin autorización para desembarcar a las 121 personas que rescatamos #Med

Sus historias de vida son devastadoras. Nadie debería pasar eso.

Es urgente y prioritario tener un puerto seguro. pic.twitter.com/ZyttfOntC1 — Open Arms (@openarms_fund) August 4, 2019

Evacuación médica completa. Dos mujeres embarazadas, una de 9 meses y otra de 8 meses y medio acompañada de su hermana. Evacuadas hace dos horas por Guàrdia Costera italiana. pic.twitter.com/REhVWYleTz — Oscar Camps (@campsoscar) August 3, 2019

Primer diumenge d'agost de l'Open Arms amb 121 persones a bord que van rescatar fa tres dies al Mediterrani. Des de l'ONG han difós un missatge a Twitter demanant que continuen buscant un port segur on poder desembarcar amb els supervivents. "Ningú hauria de passar per això", escriuen.El vaixell de l'ONG Proactiva Open Arms va rescatar aquest dijous 55 persones que anaven a bord d'una pastera que s'enfonsava en el Mediterrani i cerca un "port segur" per al seu desembarcament. Un dia després, durant la matinada d'aquest divendres, va rescatar 69 persones "amb signes inequívocs de violència" soferta a Líbia. Entre elles, dues dones embarassades que han estat evacuades per la Guàrdia Costanera italiana aquest dissabte.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor