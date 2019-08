Detinguts dos pilots de United Airlines per beure alcohol abans d'enlairar-se

Dos pilots de la companyia aèria nord-americana United Airlines han estat detinguts a l'aeroport de Glasgow per haver donat positiu en un control d'alcoholemia abans de pujar a l'avió amb destí Nova York. Segons informa la policia d'Escòcia , els homes -de 45 i 61 anys- estan arrestats fins dimarts, quan hauran de comparèixer davant la Cort Civil de Paisley com a presumptes autors d'un delicte de consum d'alcohol, regulat a la Llei de Seguretat de Ferrocarrils i Transports del 2003.Després de fer el control rutinari al qual s'han de sotmetre els pilots, la policia va comprovar que no estaven en condicions per pilotar el vol UA162. Per aquest motiu va ser cancel·lat. United Airlines ha comunicat que es posa a plena disposició de les autoritats per resoldre els fets, i ha assegurat que els dos pilots han estat "retirats" del servei.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor