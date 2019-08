VÍDEO Quina funció té el forat que tenim entre el nas i la boca?

Passa desapercebut perquè ja estem acostumats a veure'l, però el foradet que tenim les persones entre el nas i la boca tenia una funció molt concreta. El té tothom però amb diferències: hi ha a qui se li marca més que a altres, i també s'anomena filtrum. Aquest forat petit és important sobretot en el moment que s'origina, com recull La Vanguardia : és durant el procés embrionari, concretament quan també es formen la mandíbula, la zona del nas i la cara. Aquesta depressió també la posseeixen alguns mamífers. Per què?Segons un estudi que va fer la BBC fa anys -una animació que mostra com es formen els rostres dels embrions-, es va concloure que aquesta petita depressió és, en realitat, l'últim punt que es forma a les cares de tots els éssers humans. En altres paraules: la cara es tanca en aquest lloc, s'acaba de fer justament en aquest punt, entre el nas i la boca. Les cares es formen entre el segon i tercer mes de l'embaràs, i si el filtrum no es genera aleshores -per qüestions genètiques o altres- no ho farà mai més.

