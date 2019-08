El FC Barcelona i el Reial Betis han arribat a un acord pel traspàs del jugador Junior Firpo per un import de 18 milions d’euros més 12 milions d’euros en variables, tal com ha fet oficial el club aquest migdia El jugador signarà contracte amb el Barça per a les pròximes 5 temporades, fins al 30 de juny del 2024, amb una clàusula de rescissió de 200 milions d’euros.Aquest matí, el jugador acompanyarà, durant el Congrés Mundial de Penyes, la resta de noves incorporacions de la plantilla del primer equip per a la temporada 2019/20.Amb només 22 anys (22 d’agost de 1996), Junior Firpo és un dels laterals esquerres amb més projecció de tota Europa. Nascut a Santo Domingo, República Dominicana, Junior va arribar amb 6 anys a Màlaga. Allà es va formar a diferents clubs de la província, com l’Atlético Benamiel o el Puerto Malagueño.A l’estiu del 2014 va arribar al Reial Betis, on va continuar formant-se a les categories inferiors de l’equip sevillà. El 12 de febrer del 2018 va debutar amb el primer equip, i com a titular, en la victòria del conjunt verd-i-blanc a Riazor per 0-1. Des d’aquell partit, va disputar gairebé tots els enfrontaments fins a finalitzar la Lliga.La temporada 2018/19 ha jugat 29 partits (24 de Lliga, quatre d’Europa League i un de Copa). També s’ha estrenat com a golejador a Primera Divisió amb tres dianes. Al Benito Villamarín, en l’empat a tres contra el Celta de Vigo, al Camp Nou, en la victòria per 3-4 i al triomf contra la Reial Societat (1-0). A més, ha assistit en cinc ocasions.Tot i haver nascut a la República Dominicana, és internacional amb la selecció espanyola sub-21. Ha format part de la plantilla que ha guanyat l’Europeu sub-21 2019 com a peça clau, disputant tres partits del torneig.La seva alçada, velocitat i precisió en la passada fan d’ell un dels laterals esquerres amb més recorregut del panorama actual. Un dels joves talents que ha brillat durant el curs passat a la Lliga, Junior és una preocupació per a les defenses rivals. I és que el nou fitxatge blaugrana dota de gran perill ofensiu el seu equip.La seva electricitat i les seves incansables cames el fan recuperar ràpid la posició defensiva. A més, Junior Firpo domina el joc de possessió i s’associa amb criteri, uns aspectes fonamentals del joc blaugrana.Aquí podeu veure algunes de les seves millors jugades:

