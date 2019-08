Creen el mapa tridimensional més gran de la Via Làctia

Un equip internacional de científics ha realitzat el mapa tridimensional de la Via Làctia a major escala fins a la data, segons han publicat a la revista Science . Mitjançant el mesurament de la distància del Sol fins a milers d'estrelles polsants individuals disperses per la nostra galàxia, els investigadors han traçat aquesta ruta a tres dimensions que revela l'estructura en forma de "S" del disc estel·lar corbat de la Via Làctia."El nostre mapa mostra que el disc de la Via Làctia no és pla, està deformat i retorçat, explica Przemek Mroz, de la Universitat de Varsòvia. "Aquesta és la primera vegada que podem fer servir objectes individuals per a mostrar-lo en tres dimensions", afegeix.Gran part de la comprensió actual de la forma i estructura en espiral de la nostra galàxia es basa en mesuraments indirectes de punts de referència celestes i en inferències basades en altres galàxies distants a l'Univers. No obstant això, el mapa galàctic elaborat per aquestes limitades observacions és incomplet.Gràcies a les variacions periòdiques en la seva lluentor de les estrelles, es poden determinar amb precisió les distàncies fins a aquestes estrelles. La investigadora de la Universitat de Varsòvia Dorota Skowron, juntament amb científics de la Universitat Estatal d'Ohio (Estats Units) i Ulaczyk de la Universitat de Warwick, al Regne Unit, van traçar la distància fins a més de 2.400 d'aquestes estrelles, denominades cefeides, al llarg de la Via Làctia, la majoria de les quals van ser identificades per l'experiment de lent òptica gravitacional (GLE, per les sigles en anglès), un projecte que va duplicar el nombre de cefeides clàssiques galàctiques conegudes.

