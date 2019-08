Una conductora encasta el seu cotxe en el portal d'un edifici a Pineda de Mar

Una dona va resultar ferida lleu dissabte al vespre a Pineda de Mar en encastar el vehicle que conduïa en el portal d'un edifici. Els fets van passar a les 20.24 hores al número 3 de l'avinguda de l'Hispanitat, quan la dona, per causes que es desconeixen, va xocar de ple contra la porteria de l'immoble.Tot i l'aparatositat dels fets, la dona va poder sortir pel seu propi peu del cotxe, un Seat Ibiza blau que fumejava i va quedar totalment destrossat en la part frontal. Dues dotacions dels Bombers es van desplaçar fins el lloc per netejar la via i treballar en el vehicle.Una ambulància del SEM va traslladar la dona a l'Hospital Sant Jaume de Calella per ferides lleus, concretament per contusions en cervicals i tòrax.

