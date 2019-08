La CUP obre la porta a negociar els pressupostos de la Generalitat

La CUP està disposava a negociar els pressupostos de la Generalitat. Així ho ha assegurat el diputat de la formació Vidal Aragonès, en una entrevista al programa Via Lliure de RAC1.“Tenim disposició tant per pressupostos com per governabilitat si s’avança nacionalment i si hi ha polítiques socials”, ha apuntat. “Si ens trobem amb una realitat de fer un govern per avançar nacionalment, ens podem tornar a trobar per veure si hi ha acord. Si és per mantenir la política dels últims 18 mesos, no ens trobaran”, ha matisat. Les bases de la CUP van ratificar ahir la ponència estratègica "Combatem la resignació, preparem-nos per tornar-hi" que l'Assemblea Nacional de la formació va aprovar el passat 14 de juliol a Celrà. El document estableix que la CUP no serà una força de bloqueig i que no es nega fins i tot a entrar als governs de les diverses institucions catalanes.“No tanquem la porta a parlar. La CUP no s’ha transformat, ha fet una transformació estratègica”, ha explicat Vidal Aragonès.En el mateix marc, cal recordar que ahir el vicepresident de la Generalitat i conseller d'Economia, Pere Aragonès, va condicionar la continuïtat de la legislatura a l'aprovació dels pressupostos del 2020. A l'entrevista, Aragonés ha rebutjat concretar amb quines formacions polítiques podrien entrar a govern i ha apuntat que la decisió "no és en clau de partit sinó de polítiques". "Volem polítiques que no ens mantinguin en la resignació, volem un full de ruta per combatre-la", ha explicat.En aquest sentit, el diputat de la CUP ha avisat que seguiran tenint una actitud crítica i que no deixaran mai de ser "oposició al Parlament i al carrer".Pel que fa a la possibilitat que els diputats puguin repetir una segona legislatura, Aragonés ha explicat que no era una mesura pensada pel retorn de David Fernández, sinó que permetrà que tots els diputats puguin repetir.

