A presó dos dels sis detinguts per la violació grupal a Bilbao

Dos dels sis individus d’entre 18 i 36 anys d’edat detinguts aquest divendres a Bilbao com a presumptes autors d’ una agressió sexual grupal a una noia de 18 anys han estat enviats a la presó de Basauri per ordre judicial. Els altres quatre han quedat en llibertat amb la condició de de presentar-se tots els dies al jutjat.Els homes van ser detinguts la matinada de divendres i van ser traslladats passades les 10 del matí a disposició del jutge de guàrdia.Els fets van passar la nit de dijous. La jova havia quedat amb un dels detinguts a través de les xarxes socials i, en arribar al parc Extebarria, es va trobar amb el grup sencer i va intentar fugir.Després de la violació, la jove va acudir a l’Hospital de Basurto acompanyada per la seva mare i, des del centre sanitari, es va activar el protocol establert en aquests casos.

