VÍDEO Set detinguts per provocar un tumult amb sis morts en una discoteca d'Itàlia

Davanti ad una tragedia del genere si rimane attoniti. Dei ragazzi che vogliono ascoltare il loro idolo. Un genitore che giustamente vuole accompagnare il figlio.Abbraccio le famiglie che vivono un incubo di tale portata,con il cuore spezzato💔 #LanternaAzzurra #Corinaldo #Ancona pic.twitter.com/BZPmqvRAsR — Simona Ventura (@Simo_Ventura) December 8, 2018

La policia italiana ha arrestat set joves sospitosos de provocar el caos en una discoteca de Corinaldo (Itàlia) el desembre de l'any passat, on hi van morir sis persones. Els homes estan acusats d'haver utilitzat gas pebre per robar les pertinences de les seves víctimes, fet que va desencadenar una estampida mortal cap a les sortides d'emergència i la caiguda d'una passera.Cinc dels morts tenien entre 14 i 16 anys, mentre que unes altres 200 persones van resultar ferides durant l'incident, que es va produir poc abans que comencés un concert de rap. La tragèdia va tenir lloc a la localitat de Corinaldo, situada al centre d'Itàlia, on les autoritats al·leguen que els individus operaven a través d'una organització criminal.Segons dades oficials, al local, denominat Lanterna Azzurra, hi havia més de 1.400 persones en el moment de la tragèdia, tot i que només té capacitat per a 900. Sis dels detinguts, d'entre 19 i 22 anys, estan acusats d'homicidi involuntari.

