​VÍDEO Presó sense fiança per a l'home que en va tirar un altre a les vies del metro de Madrid

El Jutjat d'Instrucció número 1 de Madrid ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança al detingut per tirar un home a les vies de l'estació d'Argüelles , al metro de Madrid. Segons han apuntat fonts judicials, el sospitós va passar a disposició judicial després dels fets, pels quals se l'acusa d'homicidi en grau de temptativa.El fets van passar aquest divendres al matí, quan un home va empènyer, davant la sorpresa dels passatgers que esperaven a l'estació, un altre i el va tirar a les vies, just quan arribava el comboi.L’agressió podia haver acabat amb tragèdia. Finalment, però, la víctima es troba en bon estat i només presenta algunes contusions lleus.La Policia Nacional espanyola va detenir l’agressor, un home de 27 anys, tot i que amb algunes dificultats, ja que es va posar violent i va intentar fugir.L'agressor té antecedents per lesions i un atemptat contra la'autoritat.

