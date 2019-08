El nou Barça aixeca avui el teló: tot el que has de saber del Gamper

Les activitats del Gamper Foto: FC Barcelona

El nou Barça d'Ernesto Valverde aixeca el teló. Com cada any, l'equip es presentarà davant l'afició en el Trofeu Joan Gamper, enguany amb un partit contra l'Arsenal. Els dos equips s'enfrontaran aquest diumenge a les 20h al Camp Nou, que estrena gespa de cara a la nova temporada. A les 19h ja començarà l'animació a l'interior de l'estadi i es farà la presentació de l'tècnic i la plantilla del primer equip.El partit, que es podrà veure per TV3, servirà perquè els futbolistes vagin agafant rodatge i els aficionats puguin veure les noves incorporacions: De Jong, Griezmann i Neto. Els tres nous fitxatges seran els grans punts d'interès d'un partit que també permetrà veure de nou Leo Messi. Serà rellevant veure si el capità parla o no davant l'afició, ara que tot just fa un any del seu discurs de "la copa linda", en què anunciava que l'objectiu de l'equip era la Champions i va il·lusionar els culers. El somni de la sisena, però, es va convertir en malson a Anfield.El partit contra l'Arsenal serà la cirereta d'un cap de setmana ple d'activitats per a tota la família al voltant del Camp Nou. Avui, de 10 a 15h hi haurà oberta l'àrea d'activitats familiars i food market, amb entrada lliure.A partir de diumenge a les 15h es tancaran els accessos i només es podrà entrar per veure el partit. A les 16h, arrencarà la zona de música i a les 17h començaran els concerts de Suu, Javier Mena (17.30h), Arnau Griso (18h) i Doctor Prats (18.30). A les 19h, la festa passarà a l'interior del Camp Nou per deixar-ho tot a punt pel partit.

