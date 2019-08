​Torrent denuncia des d'un camp de refugiats a Grècia la «inoperància» d'Europa envers l'acollida

📸@rogertorrent des del camp de refugiats de Samos, a Grècia: “Aquests dies hem pogut visitar camps de refugiats a Grècia, on acaben els refugiats que tenen la sort de no morir al mar. Això és una crisi humanitària, no només europea, sinó global" #volemacollir pic.twitter.com/FZM6UP0arm — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) August 3, 2019

Hem pogut comprovar com entitats humanitàries, com @humanitywings, intenten millorar les condicions de vida dels refugiats. Voluntàries i voluntaris que treballen per cobrir les necessitats més bàsiques. Gràcies per la vostra feina! pic.twitter.com/OqesL41NmJ — Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) August 3, 2019

El president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, ha denunciat la "inoperància" dels estats europeus envers el compromís de salvar persones al mar Mediterrani. Ho ha dit a TV3 aquest dissabte al matí durant una visita al camp de refugiats de l'illa de Samos (Grècia), on viuen més de 3.000 persones.Acompanyat del diputat d'ERC Ruben Wagensberg, Torrent s'ha reunit amb l'ONG catalana Humanity Wings i representants d'Acnur i ha anunciat l'objectiu del Parlament d'establir "rutes legals i segures" que permetin acollir refugiats. Amb tot, ha alertat que això no només depèn de les institucions catalanes, sinó "fonamentalment" de l'Estat. En aquest sentit, Torrent ha criticat la "incapacitat" del govern espanyol de donar resposta a la "voluntat majoritària d'acollida" que hi ha a Catalunya.Així mateix, el president del Parlament ha retret a l'Estat que posi "pegues" i amenaci amb multes "aquells que s'estan jugant la vida per salvar persones a la Mediterrània". A més, ha remarcat la necessitat de fer "ports segurs" per acollir i donar resposta a una necessitat que és "humanitària, global i evident". "No podem mirar cap a un altre costat", ha reblat Torrent.El president del Parlament anirà aquest diumenge al camp de refugiats grec de Nea Kavala, on viuen 1.500 persones, i es reunirà amb l'ONG catalana Open Cultural Center. També visitarà Idomeni, a prop de la frontera amb Macedònia.

