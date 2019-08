VÍDEO Manters i policia juguen al gat i la rata al centre de Barcelona

Manters a la plaça Catalunya de Barcelona aquest dissabte Foto: ACN



Una trentena de manters han estat venent a plaça Catalunya durant la tarda d'aquest dissabte, plantant cara d'aquesta manera al fort desplegament policial de la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i la Policia Portuària que des de dilluns passat treballa per evitar la seva presència especialment en alguns indrets turístics de la ciutat.Els manters han estat venent de manera intermitent a la plaça Catalunya de Barcelona, amb cert nerviosisme. Desplegaven el llençol quan no veien agents i entraven amb el farcell al vestíbul de l'estació de tren quan advertien la presència policial.De seguida que es posaven a vendre captaven l'atenció dels turistes que s'acostaven per interessar-se pels seus productes. En canvi, al passeig Joan de Borbó no hi havia ni rastre dels venedors ambulants.

