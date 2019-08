Revelen un detall important de la quarta temporada de «La casa de papel»

Tot just acaba d'estrenar-se la tercera temporada de La casa de papel i ja es comença a parlar de la quarta, que s'espera pel 2020. I és que la rebuda que ha tingut la sèrie de Netflix ha rebentat totes les expectatives i més de 24 milions d'usuaris van veure la temporada sencera durant la primera setmana.Si ja l'heu vist i us heu quedat amb ganes de saber algun detall més de la pròxima temporada, l'actriu Itziar Ituño -que interpreta la inspectora Raquel Murillo (àlies Lisboa)- n'ha deixat anar un en una entrevista. "No ho passaran gaire bé a la quarta temporada. Tindran un gran enemic allà, dins del banc", ha dit.Qui pot ser? La Vanguardia proposa algunes teories. Si heu vist l'últim capítol de l'última temporada, sabreu que hi va haver una aparició enigmàtica: la de Belén Cuesta, com una de les ostatges dins del Banc d'Espanya. És només un cameo? Tindrà un paper rellevant a la quarta temporada? És de la banda del Professor o de la policia? O simplement és una ostatge més?Una altra teoria apunta que l'enemic podria ser Arturito (Enrique Arce), l'ostatge que ja va aparèixer en les dues primeres temporades i que ara ven llibres explicant la seva experiència en el primer atracament. Haurem d'esperar per saber a què es referia Lisboa.

