La Generalitat obre el primer expedient sancionador a una web per fer apologia dels trastorns alimentaris

La mitjana d’edat de la primera cerca a Internet d’aquests continguts és de poc més de 15 anys, i el 85% dels que busquen aquest tipus de continguts són menors d’edat.

Vuit mesos després de l'aprovació del decret que permet sancionar continguts a internet que fan apologia dels trastorns alimentaris, arriba el primer expedient. La Generalitat ha obert un expedient sancionador contra una pàgina web que si tira endavant podria suposar una multa de fins a 100.000 euros, tal com recull el Codi de consum.El decret llei aprovat per la Generalitat permet ampliarà la responsabilitat a les empreses, plataformes o serveis digitals, que no duguin a terme accions per eliminar els continguts que fan apologia de l'anorèxia o la bulímia.La Generalitat alerta que l’apologia de l’anorèxia i la bulímia nervioses a la xarxa, des de diferents pàgines web, blocs, xats i xarxes socials, s’ha convertit en un dels factors de risc més consultat i perillós pel que fa al desenvolupament d’aquests trastorns. A més, en els darrers 8 anys s’ha donat un increment significativament elevat d’aquests continguts.

