València s'ofereix per acollir l'Open Arms

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha anunciat aquest dissabte que ofereix la ciutat per acollir el vaixell de l'ONG Proactiva Open Arms perquè València és "una ciutat d'acolliment, oberta i amb un deure ètic i humà amb les persones que arrisquen les seves vides fugint del terror, la guerra o la misèria".El vaixell de l'ONG Proactiva Open Arms va rescatar aquest dijous 55 persones que anaven a bord d'una pastera que s'enfonsava en el Mediterrani i cerca un "port segur" per al seu desembarcament. Un dia després, durant la matinada d'aquest divendres, va rescatar 69 persones "amb signes inequívocs de violència" soferta a Líbia. Entre elles, dues dones embarassades que han estat evacuades per la Guàrdia Costanera italiana aquest dissabte. En aquest context, l'alcalde de València ha anunciat que sol·licitarà al govern espanyol que obri el port de la ciutat a aquest vaixell amb 124 migrants a la deriva. La petició es formularà al costat de la Generalitat Valenciana.Aquesta decisió s'ha produït després que el primer edil hagi mantingut una conversa amb la vicepresidenta de la Generalitat i consellera d'Igualtat, Mónica Oltra, i amb el vistiplau a més del president de la Generalitat, Ximo Puig, segons han detallat a Europa Press fonts d'Igualtat.Ambdues administracions han acordat que el port de València s'ofereixi a acollir el vaixell de l'ONG en cas que aquesta no trobi un port més proper i segur on desembarcar, han explicat des de l'administració del País Valencià.Si finalment València rebés a l'embarcació, s'establiria una col·laboració entre ambdues administracions similar a la que es va produir amb l'arribada de l'Aquarius. Així, la Conselleria d'Igualtat s'encarregaria del dispositiu d'acolliment per atendre les persones rescatades per l'ONG.L'alcalde de València ha mostrat la seva "confiança que el Govern no dubtarà a posicionar-se en la mateixa línia" que el govern municipal i autonòmic valencians. "Les vides d'aquestes persones no poden esperar més", ha resolt."Volem continuar el camí que comencem amb l'Aquarius", ha indicat Joan Ribó, abans d'afirmar: "València i els valencians volem estar al costat dels valors de solidaritat, de benestar i de llibertat que Europa sempre ha representat".Per altra banda, recordar que el Govern de la Generalitat també s'ha ofert per acollir el vaixell d'Open Arms , segons han confirmat fonts del Departament d'Exteriors a

