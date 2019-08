Ciutadans insisteix en aplicar el 155: «No s'ha d'esperar l'assassinat per detenir l'assassí»

El secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, ha insistit de nou en aplicar el 155 a Catalunya. Segons ell, "es donen les circumstàncies" per tornar a suspendre l'autogovern perquè la Generalitat no està gestionant bé les seves competència i vol reactivar el procés. "No s'ha d'esperar que es cometi l'assassinat per detenir l'assassí", ha apuntat Villegas, que ha recordat que per a la formació espanyolista, el 155 "no s'hauria d'haver aixecat" quan es va formar govern.Segons el dirigent taronja, el Govern està gestionant competències de manera "torticera" per exemple en l'àmbit de l'educació, on assegura que "s'espien els nens al patí". També en la gestió dels Mossos, que la Generalitat "manega com vol" i en les delegacions del Govern a l'exterior. Villegas ha criticat també l'actuació de l'executiu català en política penitenciària i ha alertat que els polítics independentistes podrien obtenir el mateix tracte que Oriol Pujol, que va obtenir el tercer grau dos mesos i mig després d'haver ingressat a la presó.

