​El 28,1% d'alcaldies del País Valencià les ocupen dones i el 71,9%, homes

El País Valencià compta després de les eleccions municipals del passat mes de maig amb 152 alcaldesses, la qual cosa suposa el 28,1% del total d'alcaldies i sis punts més que en la legislatura passada. D'altra banda, hi ha 389 alcaldes, que representen el 71,9%, segons informa el Diari la Veu. Per demarcacions, en els 265 municipis de València que han constituït l'ajuntament després dels comicis locals (està pendent repetir les eleccions a la Granja de la Costera), hi ha 181 alcaldes (el 68,3%) i 84 alcaldesses (el 31,7% del total).En els 141 municipis de la demarcació d'Alacant, hi ha alcaldes en 114 (el 80,9%) i alcaldesses en 27 (el 19,1%), mentre que en les 135 localitats de Castelló la proporció és de 94 alcaldes (el 69,6%) i 41 alcaldesses (30,4%), segons les dades del Ministeri de Política Territorial.Per partits, la formació amb major percentatge d'alcaldesses al País Valencià és el PSPV-PSOE, ja que aquestes dirigeixen el 32% de les alcaldies, seguida d'Esquerra Unida, amb un 28,8%; del Partit Popular, amb un 25,1%; de Compromís, amb un 23,5%, i finalment Ciutadans, amb un 18,2%.En concret, els socialistes estan al capdavant de 228 ajuntaments amb 73 alcaldesses (41 a la demarcació de València, 23 en la de Castelló i 9 en la d'Alacant) i 155 alcaldes (78 a València, 47 a Alacant i 30 a Castelló). El segon partit amb major percentatge de dones en les alcaldies és Esquerra Unida, que només té 11 vares de comandament al País Valencià, però tres d'elles les tenen dones (el 27,3%) i huit, homes (el 72,7%).El PPCV se situa com el tercer amb més percentatge de dones al capdavant de les alcaldies, perquè en els 171 ajuntaments en què governa compta amb un 25,1% d'alcaldesses (un total de 43: 18 a València, 15 a Castelló i 10 a Alacant) i un 74,9% d'alcaldes (128, d'aquests 49 a Castelló, 41 a València i 38 a Alacant).El segueix Compromís, que té la presidència de 68 ajuntaments, en els quals compta amb 16 alcaldesses (el 23,5% de les seves alcaldies) i 52 alcaldes (el 76,5%). A la demarcació de València té 31 alcaldes i 13 alcaldesses; en la d'Alacant, 15 alcaldes i 3 alcaldesses, i en la de Castelló, 6 alcaldes i cap alcaldessa.Ciutadans està al capdavant d'11 consistoris, amb 9 alcaldes (el 81,8% de les seves alcaldies) i 3 alcaldesses (el 18,2%). A la demarcació de València, Cs té 6 alcaldes i una alcaldessa; en la d'Alacant, 3 alcaldes i una alcaldessa, i cap alcaldia a Castelló.Aquestes dades contrasten amb la primera legislatura democràtica, la del 1979, quan el País Valencià només va comptar amb tres alcaldesses –a Torrevella (el Baix Segura), Benifairó de les Valls (el Camp de Morvedre) i Otos (la Vall d'Albaida)–, que van suposar el 0,55% del total, mentre que en els següents comicis van suposar el 3,75%.El nombre d'alcaldesses s'ha anat incrementant en cada cita electoral; per exemple, el 2007 hi havia 98 alcaldesses (el 18,1%), el 2011 eren 104 (el 19,2%) i el 2015 ascendien a 119 (el 22%), encara que s'està lluny d'aconseguir la paritat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor