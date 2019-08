Aragonès condiciona la continuïtat de la legislatura a l'aprovació dels pressupostos del 2020

El vicepresident de la Generalitat i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha condicionat la continuïtat de la legislatura a l'aprovació dels pressupostos del 2020. En una entrevista a l'Agència Efe recollida per diversos mitjans , Aragonès ha admès que és "molt difícil" continuar governant si no s'aproven els comptes, i ha recordat que la Generalitat funciona amb els mateixos pressupostos des del 2017.El vicepresident ha confirmat que el Govern aprovarà l'avantprojecte de llei de pressupostos a l'octubre i es traslladarà al Parlament. A la cambra, l'executiu confia poder-los debatre i aprovar. Si no s'aproven, Aragonès ha alertat que hi hauria "distorsions" que dificultarien "la gestió de la legislatura" tant des d'un punt de vista polític, com social i econòmic. "Perquè la legislatura tingui continuïtat cal reforçar la majoria parlamentària, i això passa per aprovar el pressupost", ha apuntat el conseller.Més enllà de les dues formacions de Govern, JxCat i ERC, els comuns i el PSC també s'han obert a negociar els comptes. "Si volen entrar a negociar, perfecte", ha celebrat Aragonès, i ha emplaçat a CUP perquè també s'avingui a parlar-ne. Així mateix, el vicepresident ha destacat que els pressupostos tindran com a prioritat la despesa social i qüestions com la seguretat, el transport públic i el medi ambient.

