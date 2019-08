El Barça tanca un acord amb el Betis per fitxar Junior Firpo

Barça i Betis han arribat a un acord pel fitxatge de Junior Firpo. Segons ha informat TV3 , el lateral d'origen dominicà passarà aquesta tarda la revisió mèdica abans de converitr-se en nou jugador blaugrana. Encara no hi ha xifres concretes, però el defensa de 22 anys arribaria al Barça per una quantitat d'entre 20 i 25 milions i el lateral Juan Miranda podria entrar en l'operació.Junio Firpo, cridat a treure minuts a l'intocable Jordi Alba, podria incorporar-se a la gira del Barça als Estats Units que comença dilluns. El jove jugador va ser una de les revelacions de la passada temporada i suposarà la quarta incorporació a la plantilla d'Ernesto Valverde, després de De Jong, Neto, Griezmann i el lateral del filial Wagué.Aquí podeu veure algunes de les seves millors jugades:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor