🔥👩‍🚒Controlat un foc de matolls a Montjuïc, al c. Mare de Déu del Port amb c. Cisell. Hi hem intervingut amb deu dotacions de #BombersBCN i la col·laboració d’un helicòpter de @bomberscat. — Bombers Barcelona (@BCN_Bombers) August 3, 2019

Bombers treballant en l'extinció del foc a Montjuïc. Foto: ACN / Miquel Codolar

Efectius dels Bombers de Barcelona i de la Generalitat donen per controlat un petit incendi de matolls a la muntanya de Montjuïc de Barcelona, a una zona boscosa propera al cementiri i on hi ha el Castell de Port.S'han mobilitzat deu dotacions dels Bombers de Barcelona i un helicòpter dels Bombers de la Generalitat per tal de controlar-lo. El foc, al carrer Mare de Déu del Port amb carrer Cistell, ha provocat una gran columna de fum. Segons Protecció Civil s'ha rebut fins a 75 trucades al 112 per alertar d'aquest foc de vegetació.

