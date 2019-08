VÍDEO Tot el que has de saber de la gira del Barça als Estats Units

Aquest és l'horari del Barça a la gira nord-americana:



Dilluns, 5 d'agost



13h - Sortida de l'expedició del Barça cap a Miami



16.50h - Arribada de l'expedició a Mirami (hora dels EUA) i trasllat cap a l'Hotel East Miami



Dimarts 6 d'agost



10h - Torneig Social Pro Evolution Soccer 2019 al 77 SportBar de Coral Gables. Hi assistiran Javier Bordas, Josep Maria Barnils i l'embaixador del Barça Juliano Belletti



18h - Comença el Barça Fest Miami a Bayfront Park



18.15h - Roda de premsa al Hard Rock Stadium



19h - Entrenament del primer equip



Dimecres, 7 d'agost



10h - III Trobada panamericana de penyes del Barça



19.30h - Barça - Napols al Hard Rock Stadium



Dijous, 8 d'agost



10h - Sortida de l'expedició cap a Detroit



10.30h - Clínic amb Juliano Belletti



13.05h - Arribada a Detroit i trasllat a l'Hotel Graduate Ann Arbor



18h - Entrenament del primer equip



Divendres, 9 d'agost



10.30h i 16h - Clínic amb Juliano Belletti



16.15h - Roda de premsa al Michigan Stadium



17h - Entrenament del primer equip



Dissabte, 10 d'agost



17h - Nàpols - Barça al Michigan Stadium



21h - Tornada cap a Barcelona



Diumenge, 11 d'agost



Després de la gira per Japó i del Trofeu Joan Gamper, que es disputa aquest diumenge, la pretemporada del Barça fa parada als Estats Units. Els blaugrana hi viatjaran aquest dilluns i disputaran dos partits contra el Nàpols, el primer el dia 7 d'agost a Miami i el segon el 10 a Michigan. Tots dos partits es podran veure per TV3 però les hores seran complicades: el partit del dia 7 es jugarà a la 1.30h (hora catalana) mentre que el del dia 10 serà a les 23h (hora catalana).Més enllà d'entrenaments i patits, la gira inclourà principalment actes institucionals, activitats amb algunes de les Barça Academy i trobades amb les penyes nord-americanes. El dia 6 entre les 18 i les 22h (hora de Miami) l'equip participarà al Barça Fest Miami amb activitats relacionades amb el club i actuacions musicals. L'exlateral blaugrana i autor del gol que va donar la segona Champions, Juliano Belletti, participarà en els actes amb les acadèmies del Barça el dia 9.L'endemà, 10 d'agost, la plantilla tornarà cap a Barcelona. Hi arribara en dia 11 a mig matí. D'aquesta manera, tancaran la pretemporada i només quedaran alguns entrenaments abans d'inaugurar la Lliga. Això serà dissabte 17 d'agost contra l'Atlètic de Bilbao a San Mamés.

