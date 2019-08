La militància de la CUP ratifica la seva base estratègica per «combatre la resignació»

Les bases de la CUP han ratificat la ponència estratègica "Combatem la resignació, preparem-nos per tornar-hi" que l'Assemblea Nacional de la formació va aprovar el passat 14 de juliol a Celrà. El document definitiu ha tirat endavant després que el text se sotmetés a debat i s'incorporessin nou de les 33 esmenes que van contemplar-se. La votació ha estat telemàtica i ha tingut lloc entre el 25 i el 28 de juliol.D'aquesta forma queda totalment aprovat el punt que permetrà que els càrrecs supramunicipals de la formació -ara per ara, diputats- puguin assumir aquesta responsabilitat durant dos mandats enlloc d'un. A banda, els anticapitalistes impulsaran una campanya al carrer, que començarà amb assemblees obertes just després de la Diada. Inclourà accions de denúncia i desobediència civil a favor de la independència, pels drets socials pel territori i en contra dels interessos de l'Íbex 35.Entre els eixos clau de la ponència estratègica, també s'hi troba la voluntat de la CUP d'abandonar el bloqueig frontal i passar a fer una oposició més propositiva. I en cas de noves eleccions, fins i tot, no descartar entrar a Govern. La formació destaca que, en definitiva, allò que els guia és traslladar al Parlament la lògica que ja apliquen als municipis.A més, a partir d'ara, la formació aprimarà l'estructura del partit en comptes d'incrementar quotes a la militància. Els anticapitalistes prioritzaran la despesa en acció política i no renovaran aquells alliberats de la formació quan deixin la feina o se'ls acabi el contracte.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor