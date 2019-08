Mor als 74 anys Jaume Casanovas, el primer alcalde democràtic de Vilanova i la Geltrú

Ha mort Jaume Casanovas, socialista, catalanista i federalista. Primer alcalde democràtic de Vilanova i la Geltrú. Coherent, fidel als seus principis i lleial al socialisme català. Sempre viu en el record, que la terra li sigui lleu @pscvilanova @socialistes_cat @EsquerraFederal pic.twitter.com/fnVDXPmasp — Miquel Iceta Llorens /❤️ (@miqueliceta) August 3, 2019

Ahir ens va deixar el nostre company Jaume Casanovas, alcalde de la ciutat de l'any 1979 al 1991. Acompanyem a la seva família en aquests moments. Avui amb el cor encongit, et diem moltes gràcies per tot, Jaume.🌹 pic.twitter.com/YfqZ6s8qh5 — PSC|Socialistes de Vilanova i la Geltrú/♥️ (@pscvilanova) August 3, 2019

El més sentit condol a la família de Jaume Casanovas, alc1alde de #VNG entre 1979 i 1991. Molta força en aquests moments difícils. @pscvilanova @ajuntamentvng — Neus Lloveras (@neuslloveras) August 3, 2019

El primer alcalde democràtic de Vilanova i la Geltrú, Jaume Casanovas, ha mort aquesta matinada de dissabte als 74 anys, segons han confirmat diversos dirigents socialistes, entre ells Miquel Iceta amb un missatge a Twitter.Casanovas, que va ser elegit com a primer alcalde democràtic després de la dictadura franquista, va ocupar el càrrec durant dotze anys, fins al 1991. Entre 1992 i 1993 va ser governador civil de la província de Lleida i de 1993 a 1996 ho va ser de la província de Barcelona.La família del dirigent històric del PSC ha rebut el condol a través de les xarxes socials de diversos dirigents socialistes, com Miquel Iceta, que ha remarcat que es tractava d'una persona "fidel als seus principis" i "lleial al socialisme català".A banda d'Iceta, el compte oficial de la formació a la ciutat també ha agraït la feina feta al polític, que va començar a militar al Moviment Socialista de Catalunya (MSC) el 1966, on va formar part de la Comissió Executiva, i el 1971 va ser membre de l'Assemblea de Catalunya. El 1977 va ingressar al PSC.La regidora de Barcelona i exalcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, també s'ha sumat a la mostra de condol a través de Twitter, mentre que tant els cupaires, com ERC, com Ciutadans de la ciutat han lamentat la mort de Casanovas als seus comptes corporatius a les xarxes socials.

