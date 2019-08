Mor un home ofegat en una platja de Cadaqués

Un home d'uns 45 anys ha mort ofegat aquest dissabte a la platja del Llaner petit, a Cadaqués. La víctima era de nacionalitat francesa i segons diversos testimonis es trobava fent pàdel surf quan ha caigut.Diverses persones han trucat al 112 pocs minuts després de les 11h. Els banyistes han pogut portar l'home a una plataforma flotant i un metge que es trobava a la zona l'ha intentat reanimar. Una ambulància ha arribat a la zona però ja no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida.A la platja en qüestió hi onejava la bandera verda i amb aquesta nova mort ja són 18 les persones que han perdut la vida aquest estiu en platges, llacs i rius de Catalunya.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor