Collboni defensa que BComú i PSC coincideixen «totalment» en la política vers els manters

El primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni ha defensat que BComú i PSC coincideixen "totalment" en la política vers els manters i que estan "absolutament coordinats". En una entrevista a RAC1 ha exposat que operatius similars "es venen fent des del passat mandat" i ha recordat "el de Plaça Catalunya o l'anomenat Mercat de la Misèria".Collboni també ha dit que els manters no són "un problema de seguretat" sinó que "el problema és "que hi ha una evident activitat que perjudica sobretot el petit comerç de Barcelona" que "paguen els seus impostos, compleixen les normes, i també hem de pensar en ells quan adoptem mesures". Ha afegit que "en primer lloc és un problema social" i per això ha defensat que la taula constituïda continuarà funcionant a partir del setembre per abordar "el tema des de totes les òptiques, que no són estrictament les de seguretat".El primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona ha dit que encara no hi ha data per trobar-se amb els manters per escoltar les seves reivindicacions, tal i com els manters van reclamar divendres en una marxa convocada pel Sindicat Popular de Venedors Ambulants. "Estem disposats a parlar-ne", ha dit Collboni, que ha recordat la trobada que hi va haver durant la campanya electoral.Pel que fa a la campanya presentada divendres per desincentivar les compres als manters, Collboni ha dit que aquestes compres "fan mal al comerç i al final perjudiquen la convivència". Sobre la possibilitat de multar els consumidors, ha dit que prefereixen "la conscienciació que les multes", però ha recordat que les ordenances permeten sancionar.Ha exposat que "no es pot normalitzar la compra a punts que no estan autoritzats, primer perquè cronifica una situació cap societat avançada pot deixar que es cronifiqui, que és de precarietat, explotació laboral moltes vegades, tràfic de productes il·legals sense cap tipus de control sanitari, dret de marca, certificació d'origen, i hem de vetllar perquè les normes es compleixin".

