La xarxa esclata per la reemissió de «Verano Azul» a TVE

Si sacas en una serie a un niño con sobrepeso estás normalizando el problema, fomentando la obesidad y hay que retirarla



Si aparecen hombres y mujeres con cuerpos 10 en un cartel, estás traumatizando a las personas con sobrepeso y hay que retirarlo



🤦🏻‍♂️🤷🏻‍♂️#VeranoAzul https://t.co/eDr7zdMem6 — Alejandro Álvarez (@jandroalvarez) August 2, 2019

#Piraña #VeranoAzul Resulta que de todos los males de España los tiene Verano Azul.

Lo más llamativo es el acoso y derribo al personaje de Piraña.

A todos los que vienen criticando la serie, desde que empezó su reposición ayer decirles que entre otras cosas: — A. A. L. (@aliadalapiedra) August 2, 2019

Bea es abreviatura de Beatriz, nombre de origen latino. Julia parece ser de origen griego. Quique es hipocorístico de Enrique, y Pancho lo es de Francisco, ambos nombres de origen germano.

Por otro lado, el término latino está tan mal usado que haría clamar a los romanos. — José Manuel Brea (@xoselbrea) August 3, 2019

¿Que por qué nos gusta revivir #VeranoAzul una y otra vez? Entre otras cosas, porque hubo un tiempo en el que todo parecía más sencillo... No practicaban 'running', sencillamente, salían a correr 😊



👉 https://t.co/BGc7jHVpua @ArchivoRTVE #BienvenidoAgosto pic.twitter.com/DdKplOcq27 — TVE (@tve_tve) August 1, 2019

Doncs al final m'he posat a veure #VeranoAzul. I em fa molta gràcia veure al Piraña amb tot el braç ple de calcomanies de chicles. pic.twitter.com/cD2u1506yX — Eli Ramirez 🌻🎗️ (@eliramirez82) August 1, 2019

Ante la negativa de @la2_tve de parar la emisión de #VeranoAzul, vamos a poner nuestro granito de arena difundiendo este esquema sobre los desequilibrios alimentarios de un niño necesitado de atención llamado lamentablemente "Piraña". Era Manuel en la serie, un chico como todos. pic.twitter.com/SlhMcQSFo3 — Jesús Arroyo (@GenteQueLucha) August 2, 2019

Me parece lamentable que una TV pública como @la2_tve reponga la serie #VeranoAzul donde participa un chaval llamado Quique con un evidente poco interés creativo y una actitud contemplativa ante la vida. Creo que debería ponerse algún tipo de advertencia en esas escenas. pic.twitter.com/QrNxGVDVbo — Ciclos Iturgaiz (@ciclositurgaiz) August 2, 2019

Otro detalle lamentable por el que #VeranoAzul no debería reponerse. Todos los personajes tienen nombre común español: Bea, Julia, Quique...Pero el único de rasgos latinos es denominado Pancho, que dio origen al diminutivo usado hoy día de manera tan despectiva en nuestro país. pic.twitter.com/sfyFi1dKQZ — Jesús Arroyo (@GenteQueLucha) August 1, 2019

Hacía tiempo que una reposición de “Verano Azul” no era noticia. Hoy ha vuelto a @la2_tve. Qué emoción volver a verla!! #VeranoAzul pic.twitter.com/nXKvXlBlc4 — retrochenta (@retrochenta) August 1, 2019

Volvemos a emitir #VeranoAzul a las 13:50 en @la2_tve 😊👏

Hemos hecho una recopilación de los valores que aprendimos con la serie... y a ti, ¿qué te ha enseñado? 👇https://t.co/yHvR6TEvfm pic.twitter.com/a2lmijgp8n — RTVE (@rtve) August 1, 2019

Quan arriba l'estiu és habitual que les cadenes de televisió optin per tornar a emetre sèries i pel·lícules d'anys anteriors per omplir les graelles de programació. Però no sempre aquestes reemissions són adequades per a tothom. Una de les sèries més populars dels anys vuitanta va ser Verano Azul , que relata les aventures de diversos amics durant l'estiu.Enguany, La 2 de Televisió Espanyola ha decidit tornar a passar la sèrie però la rebuda per alguns ha estat ben diferent de la que va tenir fa gairebé quaranta anys. Polèmica amb defensors i detractors.Així s'ha fet palès a la xarxa on moltes persones han sortit a defensar la sèrie que alguns han criticat pels seus valors i llenguatge. Un debat que ha aconseguit que l'etiqueta #VeranoAzul sigui Trending Topic a Twitter.

