La reemissió de «Verano Azul» encén la xarxa que crítica el llenguatge i els valors de la sèrie

Me parece lamentable que una TV pública como @la2_tve reponga la serie #VeranoAzul donde un chaval con desorden alimentario es llamado "Piraña" entre las risas de sus compañeros. Creo que debería ponerse algún tipo de advertencia en esas escenas. pic.twitter.com/tlLAuTn0j5 — Jesús Arroyo (@GenteQueLucha) August 1, 2019

Quan arriba l'estiu és habitual que les cadenes de televisió optin per tornar a emetre sèries i pel·lícules d'anys anteriors per omplir les graelles de programació. Però no sempre aquestes reemissions són adequades. Una de les sèries més populars dels anys vuitanta va ser "Verano Azul", que relata les aventures de diversos amics durant l'estiu.Enguany La 2 de Televisió Espanyola ha decidit tornar a passar la sèrie però la rebuda ha estat ben diferent de la que va tenir fa gairebé quaranta anys. Els temps han canviat i amb ell els llenguatges i els valors. Així s'ha fet palès a la xarxa on centenars de persones han criticat expressions i valors de la sèrie.Entre d'altres es critíca que a un nen amb desordres alimentaris se l'anomena "Piraña" i del qual els seus amics en fan mofa. També es qüestiona que un dels joves, amb faccions llatinoamericanes se l'anomeni "Pancho" mentre la resta d'amics tenen noms com Julia, Quique o Bea.L'etiqueta #VeranoAzul va aconseguir ser Trending Topic, aquest divendres i són moltes les persones que demanen que no es reemeti més la sèrie.

