Protecció Civil insisteix en banyar-se en platges vigilades per evitar accidents

Protecció Civil insisteix als banyistes que escullin platges amb vigilància per evitar accidents. En el que va d'estiu ja han perdut la vida 17 persones en platges, rius i piscines, i el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) han atès a 120 persones.Tot i que les dades són similars als anys anteriors, s'insisteix en la recomanació de banyar-se en platges vigilades per evitar accidents i facilitar els rescats. Protecció civil recomana que abans d'escollir una platja es consulti quines disposen de vigilància així com l'estat de l'aigua

La majoria de les persones mortes són homes més grans de 45 anys. És per això que el SEM avisa que cal ser conscient de les limitacions i tenir en compte la medicació que es pren.

Si teniu pensat anar a la platja 🏖, és millor que escolliu banyar-vos en platges vigilades 🔎 i en l’horari ⏰ que hi hagi servei de vigilància



📱 Consulteu el visor a https://t.co/KBkER9eB2N#platjasegura #ProteccioCivil pic.twitter.com/xDFD7LMQM3 — Protecció civil (@emergenciescat) August 2, 2019

