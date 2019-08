Una polèmica moció de censura permetrà a ERC governar el Consell Comarcal del Pallars Sobirà

​La coalició entre Fem Municipi i ERC, que compta amb 9 consellers al Consell Comarcal del Pallars Sobirà , ha presentat aquest divendres una moció de censura contra l'actual president comarcal, Gerard Sabarich, escollit fa menys d'un mes . Segons ha pogut saber, en la moció de censura es reclama que se sotmeti a votació la proposta de candidatura de Carles Isús, qui també aquest divendres mateix ha presentat un escrit per abandonar el grup de Junts per Catalunya, com a nou president del Consell Comarcal.La moció la firmen, a banda de la coalició dels republicans, l'antic conseller de JxC, Llorenç Sànchez, que fa uns dies va abandonar el seu grup per passar a ser membre no adscrit, i el propi Carles Isús. Aquests moviments deixen a Fem Municipi-ERC amb 9 consellers, JxC amb 6, Som Poble amb dos i dos consellers no adscrits, antics membres de JxC.El ple extraordinari per a reprovar a Sabarich ha quedat convocat per al proper dilluns 19 d'agost. Sumant el suport dels consellers de Fem Municipi-ERC al de Sànchez i Isus, la moció quedaria automàticament aprovada ja que la majoria absoluta de l'ens són 10 vots.En declaracins a, Carles Isús ha afirmat que més enllà de la proposta de moció, i la seva candidatura, encara no s'ha arribat a cap acord sobre la creació del nou govern comarcal i que aquestes negociacions tindran lloc de cara al ple per aprovar un nou cartipàs.La moció, que farà que JxC perdi el Consell Comarcal, podria deixar la candidatura independent Som Poble en una situació de feblesa. L'agrupació d'electors va establir un pacte amb JxC pel qual els primers recolzaven a Gerard Sabarich al Consell Comarcal a canvi de l'investidura de Raimon Monterde (Som Poble) a l'Ajuntament de Sort.De moment no estar clar com els podria afectar la nova situació a l'ens comarcal. Per la seva banda, Monterde ha afirmat també a aquest diari que el seu grup encara no s'ha reunit per a valorar la nova situació, per la qual cosa no ha pogut detallar quina serà la seva posició de cara al ple del 19 d'agost.

