Messi no podrà jugar amb selecció argentina durant tres mesos

La Confederació Sud-americana de Futbol (CONMEBOL) ha sancionat a Leo Messi, capità de la selecció Argentina, amb tres mesos de suspensió i una multa de 45.000 euros, per les seves declaracions contra l'organisme durant la Copa Amèrica.La web oficial de la CONMEBOL ha publicat la sentència judicial on es detalla que cal "suspendre al jugador Lionel Andrés Messi per tres mesos a partir de l'endemà a la notificació de la present decisió. En conseqüència, el jugador queda suspès per disputar partits oficials i amistosos amb la seva selecció nacional en aquest període de temps", diu el comunicat.A més afegeix la sanció econòmica i recorda que "contra aquesta decisió cap recurs davant la Cambra d'Apel·lacions de la CONMEBOL". Messi no es perdrà partits importants de classificació per al Mundial de Catar 2022 però sí els amistosos fins a final d'any contra Xile, Mèxic i Alemanya.El jugador argentí no es va mossegar la llengua durant la cita al Brasil a principis de juliol, quan va comparèixer ple de titulars en dues ocasions. La primera, quan l'Argentina va caure en semifinals contra l'amfitriona. "L'àrbitre els va afavorir, el Brasil maneja molt en la Conmebol", va dir en la zona mixta.En el partit pel tercer i quart lloc contra Xile, va ser expulsat i el jugador va etzibar "nosaltres no hem de ser part d'aquesta corrupció. La Copa està feta pel Brasil", va dir. "La veritat cal dir-la", va afegir llavors en ser preguntat per possibles sancions.

