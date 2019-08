VÍDEO Uns individus intenten tornar a treure la pancarta de suport als presos polítics a la Paeria de Lleida

La Guàrdia Urbana de Lleida ha identificat aquest dissabte a la matinada nou individus de Manresa i Terrassa quan intentaven arrencar de la façana de la Paeria la pancarta de suport als presos polítics que es va tornar a posar ahir. Els identificats són membres de la plataforma Groc&lloc.Els fets han passat després que els mateixos unionistes hagin estat arrencant llaços grocs i pancartes amb el lema "Democràcia" de la capital del Segrià. També pocs dies després d'un enfrontament entre agents de la Guàrdia Urbana i tres individus per estripar, sense fer caure, la pancarta del balcó de l'Ajuntament de Lleida, dilluns passat. En aquell cas, els brètols eren de Barcelona capital.Els identificats, en tots dos casos, portaven eines de tall de grans dimensions.L’Ajuntament de Lleida va penjar ahir al balcó una nova pancarta en suport als presos polítics, en el mateix lloc on uns individus la van arrencar dilluns . El lema és senzillament diferent: "Llibertat persones preses polítiques i exiliades" i la seva traducció en anglès.En la pancarta anterior, que el govern municipal va penjar l'1 de juliol, s'hi llegia el lema "Llibertat presos polítics i exiliats. Free political prisoners and exiles" i anava acompanyada per un llaç groc.

