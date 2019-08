Justícia repara la climatització dels jutjats de Sabadell que ha obligat a suspendre desenes de sessions

El Departament de Justícia substitueix aquest dissabte el compressor que ha de permetre recuperar el sistema de climatització de l'edifici dels jutjats de Sabadell. Des del mes de juny s'han suspès desenes de declaracions en superar els 27ºC a l'interior de les sales, entre elles les de l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, com a testimoni del cas Mercuri Com ja fa dos anys , Justícia procedeix a substituir el compressor avariat per un de nou, una operació per la qual s'ha d'utilitzar una grua de grans dimensions capaç de retirar la peça antiga, baixar-la i tornar-ne a pujar una de nova. L'operació comporta una inversió de 62.000 euros.Fonts del Departament han explicat aque la previsió és que el sistema s'ajusti al llarg d'aquesta setmana, així que cap a la meitat o a finals de la mateixa es podria recuperar la plena normalitat a l'interior de l'edifici. No obstant, es preveu fer una inversió de 3 milions d'euros per renovar tot el sistema per garantir temperatures assequibles.La consellera de Justícia, Ester Capella, ha respost al Col·legi d'Advocats de Sabadell per les inquietuds del col·lectiu , que els ha dit a demanar la dimissió per la situació als jutjats . En el document, al qual hi ha tingut accés, capella comparteix la preocupació d'advocats i la resta de professionals que treballen al jutjat, Capella assegura que les obres de substitució del sistema començaran l'estiu de l'any que ve.Pel que fa a la posada en marxa de nous dos òrgans judicials, la consellera confirma que es posaran en marxa a finals d'any "malgrat que el Ministeri de Justícia es nega a assumir-ne el cost, tal i com fa a la resta de l'Estat", motiu pel qual l'assumirà la Generalitat.

