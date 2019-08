Enhorabuena @Irene_Montero_ y @Pablo_Iglesias_ por la llegada de Aitana. Os deseo lo mejor en esta

nueva etapa con la recién nacida y sus hermanitos Leo y Manuel. Disfrutad de este gran momento que os da la vida. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 2, 2019

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, ha felicitat aquest divendres el líder d’Unides Podem, Pablo Iglesias, i la portaveu parlamentària de la formació, Irene Montero, pel naixement de la seva filla Aitana.Montero ha donat llum aquest divendres a l’Hospital Gregorio Marañón de Madrid la seva tercera filla, després del naixement l’any passat dels seus dos bessons, Leo i Manuel.La felicitació s’emmarca en un moment en què les relacions entre els dos partits no passen pel millor moment i sembla que no hi haurà un govern de coalició Sánchez els ha felicitat a través de Twitter, amb aquest text:

